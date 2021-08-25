Страховщики повысили прогноз размера ущерба от наводнений

Размер ущерба застрахованному имуществу от наводнений на западе ФРГ составит не менее 7 млрд евро. Такую цифру назвал в среду, 25 августа, глава Общегерманского объединения страховых компаний (GDV) Йорг Асмуссен. Ранее в GDV исходили из того, что размер убытков, причиненных стихией, ограничится суммой от 4,5 до 5,5 млрд евро.

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По данным DVG, пишет DW , сумма страховых выплат по убыткам, причиненным жилым зданиям и домашнему имуществу, а также предприятиям, достигнет 6,5 млрд евро. Еще 450 млн евро пойдут на компенсацию пострадавшим автомобилистам. Общее число страховых случаев, по предварительным оценкам, составляет четверть миллиона. 200 тысяч из них связаны с ущербом жилым домам и предприятиям и 50 тысяч — с уроном авто.

При этом сумма в 7 млрд евро не отражает размер реального ущерба от стихии. Ведь страховка на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, есть в Германии лишь у 46 процентов домовладельцев, указывают отраслевые эксперты.