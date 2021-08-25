Страховщики повысили прогноз размера ущерба от наводнений

/ Новости Германии
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Размер ущерба застрахованному имуществу от наводнений на западе ФРГ составит не менее 7 млрд евро. Такую цифру назвал в среду, 25 августа, глава Общегерманского объединения страховых компаний (GDV) Йорг Асмуссен. Ранее в GDV исходили из того, что размер убытков, причиненных стихией, ограничится суммой от 4,5 до 5,5 млрд евро.

Фото pixabay.com

По данным DVG, пишет DW, сумма страховых выплат по убыткам, причиненным жилым зданиям и домашнему имуществу, а также предприятиям, достигнет 6,5 млрд евро. Еще 450 млн евро пойдут на компенсацию пострадавшим автомобилистам. Общее число страховых случаев, по предварительным оценкам, составляет четверть миллиона. 200 тысяч из них связаны с ущербом жилым домам и предприятиям и 50 тысяч — с уроном авто.

При этом сумма в 7 млрд евро не отражает размер реального ущерба от стихии. Ведь страховка на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, есть в Германии лишь у 46 процентов домовладельцев, указывают отраслевые эксперты.

 

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Тэги: Германия наводнение

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