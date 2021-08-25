НАТО направит в Литву группу поддержки из-за ситуации на границе с Беларусью

Североатлантический совет — политический орган НАТО — на заседании 25 августа принял решение направить в Литву группу поддержки по противодействию гибридным угрозам (Counter Hybrid Support Team) в связи с ситуацией на границе с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба литовского МИД со ссылкой на министра Габриэлюса Ландсбергиса, который участвовал в заседании удаленно.

Фото handelsblatt.com

Отмечается, что литовская сторона попросила задействовать группу поддержки НАТО из-за «гибридной атаки режима Александра Лукашенко, который организует нелегальную миграцию из третьих стран посредством дезинформации, пропаганды и политического шантажа».

«Давайте будем откровенны, ситуация, с которой столкнулась Литва, не является миграционным кризисом, — заявил Ландсбергис. — Это хорошо организованная, циничная, гибридная операция, которую Лукашенко проводит в отместку за принципиальную поддержку Литвой белорусов, борющихся за демократическое будущее своей страны».

Глава литовского внешнеполитического ведомства поблагодарил союзников по НАТО за «выраженную политическую, практическую поддержку и солидарность в решении проблемы беспрецедентных миграционных потоков в Литву через белорусскую границу».

Сообщается, что группа поддержки НАТО должна прибыть в Литву в ближайшее время. Эксперты альянса «проанализируют возможные сценарии гибридной кампании, существующие и потенциальные риски и внесут предложения по стратегической коммуникации и готовности к возможным инцидентам».

Из-за ситуации с увеличившимися потоками нелегальных мигрантов со стороны Беларуси 2 июля в Литве ввели режим экстремальной ситуации. Для сдерживания нелегалов вдоль границы с Беларусью начали растягивать барьер из колючей проволоки, также принято решение возвести 508-километровый металлический забор высотой не менее трех метров.

По данным Департамента статистики Литвы, с начала года в стране задержали более 4,1 тыс. мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, — в 51 раз больше, чем за весь 2020-й. Большая часть нелегалов — граждане Ирака.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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