Официально: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1357 пациентов с COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1357 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 11 человек. Из больниц выписано 1305 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 860 новых случаев коронавирусной инфекции, 23 августа — 918, 22-го — 1302, 21-го — 1467. С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 472 852 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 466 332 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 3712 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 452 теста (что в 3,5 раза больше, чем днем ранее — 5786). Всего в стране проведено 7 700 372 теста.

По информации Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,29 млн белорусских граждан, более 1,58 млн человек получили первую дозу вакцины.

В министерстве отметили, что в первых числах сентября в Беларусь поступит 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19 Sinopharm, которая ранее поступала в страну по гуманитарной помощи. Документы на закупку вакцины прошли согласование. В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран. Кроме того, добавили в Минздраве, китайская сторона выделяет Беларуси еще 500 тыс. доз Sinopharm в качестве гуманитарной помощи.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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