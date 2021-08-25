Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 25 августа

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:

  • российский рубль — 3,399 белорусского рубля за 100 российских (+0,0092 пункта);
  • евро — 2,9432 белорусского рубля (+0,0019 пункта);
  • доллар — 2,5058 белорусского рубля (-0,0007 пункта).

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх.

Минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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