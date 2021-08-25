Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 25 августа
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:
- российский рубль — 3,399 белорусского рубля за 100 российских (+0,0092 пункта);
- евро — 2,9432 белорусского рубля (+0,0019 пункта);
- доллар — 2,5058 белорусского рубля (-0,0007 пункта).
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
Минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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