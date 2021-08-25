В Гродненской области 20-летнего парня подозревают в педофилии

В Гродненской области задержали 20-летнего парня, которого подозревают в педофилии.

Как сообщили в МВД, жителя одного из райцентров региона подозревают в «совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий»: «Потерпевшими оказались двое несовершеннолетних, которым на момент насилия было 14 и 15 лет. Молодого человека интересовали исключительно мальчики».

Со своими «партнерами» он знакомился в интернете. «Кроме того, через переписку в социальных сетях неоднократно склонял заведомо несовершеннолетних к изготовлению и распространению порноматериалов с их изображением, а также высылал подросткам свои снимки аналогичного характера», — отметили в милицейском ведомстве.

По данным фактам открыты уголовные производства.

«За 7 месяцев подразделениями по наркоконтролю и противодействию торговле людьми выявлено 565 преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, установлено 455 пострадавших детей. По уголовным делам проходят 275 подозреваемых в педофилии», — приводит МВД статистику.