Россия организовала эвакуацию из Афганистана граждан стран ОДКБ, включая белорусов

Министерство обороны России сформировало группу из четырех самолетов военно-транспортной авиации для эвакуации с территории Афганистана 25 августа более 500 граждан РФ, стран ОДКБ — Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, а также Узбекистана и Украины.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, эвакуацию поручил провести президент России Владимир Путин.

Самолеты вылетают с аэродрома в Ульяновске. Каждый борт укомплектовали бригадами военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.

Для эвакуирующихся в самолетах предусмотрели запас питьевой воды, индивидуальных рационов питания и одеял, отмечает БелаПАН.