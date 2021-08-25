Россия организовала эвакуацию из Афганистана граждан стран ОДКБ, включая белорусов
Министерство обороны России сформировало группу из четырех самолетов военно-транспортной авиации для эвакуации с территории Афганистана 25 августа более 500 граждан РФ, стран ОДКБ — Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, а также Узбекистана и Украины.
Как
Самолеты вылетают с аэродрома в Ульяновске. Каждый борт укомплектовали бригадами военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.
Для эвакуирующихся в самолетах предусмотрели запас питьевой воды, индивидуальных рационов питания и одеял, отмечает БелаПАН.