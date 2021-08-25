Мария Колесникова в суде опровергает все обвинения против себя

Мария Колесникова дала показания на судебном процессе, сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко.

«Мария, как и Максим Знак, также последовательно опровергла обвинения и продолжает на этом настаивать», — отметил защитник.

По его словам, Мария «бодра и чувствует себя хорошо».

Ранее адвокат Знака сообщил, что его подзащитный выступил в суде, где заявил, что все обвинения против него не имеют оснований и ничем не подкреплены.

Закрытый суд над координатором штаба Виктора Бабарико на выборах 2020 года Марией Колесниковой и юристом штаба Максимом Знаком начался 4 августа. Дело рассматривает Минский областной суд в здании суда Минского района.

Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет колонии: обоих обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникова была взята под стражу 8 сентября. 9 сентября задержали Максима Знака. Белорусские правозащитники признали обоих политзаключенными.