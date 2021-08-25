МИД Беларуси в очередной раз грубо прошелся по польским властям

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало направление Польшей гуманитарной помощи беженцам, застрявшим на белорусско-польской границе.

«Польская сторона создала очень странную ситуацию, пытаясь всеми силами выдавать желаемое за действительное, да еще и поставив некие свои внутриполитические моменты выше конкретной работы и интересов обычных людей, пусть даже и беженцев из неблагополучных стран», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По словам пресс-секретаря (комментарий опубликован на официальном сайте белорусского внешнеполитического ведомства), МИД Польши «направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу поехал какой-то конвой, как будто Беларусь не суверенное государство, и ответа ждать не нужно».

«А зачем этот конвой направлен? Ведь если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое, — сказал Глаз. — Тем более, что с польской стороны, как мы видим по многочисленным кадрам в СМИ, хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения. Более того, по словам беженцев, они были задержаны в Польше и автотранспортом доставлены на границу. Так что по всем критериям туда можно спокойно подъехать. Но вместо решения вопроса устраивается вот это мультимедиа-представление».

По словам представителя МИД, «максимально же человечное отношение ко всем этим людям с нашей стороны, после многочисленных примеров безвозмездного оказания в Беларуси той же медицинской помощи пострадавшим на других участках границы, и так очевидно».

«По сути, на сегодняшний день находящиеся на линии границы беженцы в полном соответствии со своими правами требуют международную защиту в Польше. В стране, которая непосредственно причастна к провоцированию миграционных потоков из Афганистана как участник коалиции с США, — заявил Глаз. — Понятно, что действия польской стороны по вытеснению и выталкиванию просителей убежища противоречат и соответствующим постановлениям ЕС, и Конституции Польши, и ряду международных документов. На этом фоне развернутая антибелорусская кампания выглядит еще более нелепо».

Глаз также добавил: «Мы неоднократно отмечали, что Беларусь не создает и не будет создавать пограничных проблем. У нас было налажено образцовое пограничное сотрудничество с сопредельными странами, в числе которых и Польша. Действовали соответствующие программы, реализовывались проекты технической помощи, направленные на интересы граждан ЕС и Беларуси, а также на предотвращение подобных ситуаций. Все это в одностороннем порядке было приостановлено по инициативе Европейского союза. Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога».

Несколько десятков мигрантов находятся на белорусско-польской границе возле Уснаж-Гурны и не могут попасть ни в Польшу, ни в Беларусь. Польша заявляет, что они находятся на белорусской, а не на нейтральной территории. 23 августа Польша направила к границе гуманитарную помощь (палатки, одеяла, средства индивидуальной защиты). Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что Варшава ждет разрешения Минска на пересечение границы.

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