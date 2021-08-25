В Быхове утонул молодой мужчина
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Очередная трагедия на воде зарегистрирована в Беларуси. На этот раз беда случилась в Быхове.
По данным МЧС, накануне утром поступило сообщение об утонувшем мужчине в Днепре (в районе улицы Вильня районного центра).
Как отмечается, прибывшие на местно вызова работники МЧС и ОСВОД обнаружили и достали из воды тело 36-летнего мужчины.
Напомним, в начале августа в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что
МЧС рекомендует:
- купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;
- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывайте далеко;
- не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;
- не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;
- соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;
- не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.