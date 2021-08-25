В Быхове утонул молодой мужчина

Очередная трагедия на воде зарегистрирована в Беларуси. На этот раз беда случилась в Быхове.

Фото носит иллюстративный характер

По данным МЧС, накануне утром поступило сообщение об утонувшем мужчине в Днепре (в районе улицы Вильня районного центра).

Как отмечается, прибывшие на местно вызова работники МЧС и ОСВОД обнаружили и достали из воды тело 36-летнего мужчины.

Напомним, в начале августа в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде .

МЧС рекомендует:

купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывайте далеко;

не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;

не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;

соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;

не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.