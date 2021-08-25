Перед встречей с Путиным российских олимпийцев отправят на недельный карантин

В сентябре президент РФ примет российских олимпийцев. Из-за этого спортсменов на неделю отправят на карантин.

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По словам Ангелины Мельниковой, олимпийской чемпионки в командном первенстве, бронзовый призера Игр а Токио в личном многоборье и вольных упражнениях, пишет gazeta.ru , «перед встречей с президентом предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок».

Она отметила, что это ограничение мешает ей хорошо подготовиться к турниру (о каких соревнованиях идет речь не сообщается.

Отметим, что Ангелина на II Европейских играх, которые прошли в Минске а 2019 году, завоевала два золота (многоборье и брусья) и два серебра (опорный прыжок и бревно).