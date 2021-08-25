Перед встречей с Путиным российских олимпийцев отправят на недельный карантин
В сентябре президент РФ примет российских олимпийцев. Из-за этого спортсменов на неделю отправят на карантин.
По словам Ангелины Мельниковой, олимпийской чемпионки в командном первенстве, бронзовый призера Игр а Токио в личном многоборье и вольных упражнениях, пишет
Она отметила, что это ограничение мешает ей хорошо подготовиться к турниру (о каких соревнованиях идет речь не сообщается.
Отметим, что Ангелина на II Европейских играх, которые прошли в Минске а 2019 году, завоевала два золота (многоборье и брусья) и два серебра (опорный прыжок и бревно).