Журналисту Анджею Почобуту на три месяца продлили срок содержания под стражей

Задержанному по «делу поляков» Анджею Почобуту на три месяца продлили срок содержания под стражей, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Почобут задержан по уголовному делу , возбужденному по ст. 130 УК (разжигание вражды). Обвинение ему пока не предъявлено, ожидается допрос в ближайшие дни.

25 марта Генпрокуратура сообщила, что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

«Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Правозащитники признали Анджея Почобута политзаключенным.

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