Еврокомиссия категорически отвергает попытки «инструментального использования людей в политцелях»

Европейская комиссия в очередной раз осудила Минск за разжигание миграционного кризиса. В ЕК также сообщили, что сотрудничают с Польшей по эффективному управлению на границах.
Критическую в отношении режима Лукашенко позицию Брюсселя представил официальный представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.
«Я хотел бы в очередной раз заявить, что мы категорически отвергаем попытки инструментального использования людей в политических целях. Любые попытки стран, не входящих в ЕС, поощрять или разрешать незаконную миграцию в Европейский союз – неприемлемы», - сказал Кристиан Виганд.
Представитель Еврокомиссии добавил, что Брюссель сотрудничает с Варшавой в области защиты границ при соблюдении гарантий основных прав человека и доступе к процедуре предоставления убежища, пишет polskieradio.pl.
Ранее сообщалось, что Польша планирует построить на границе с Беларусью стену высотой в 2,5 метра.