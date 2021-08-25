Еврокомиссия категорически отвергает попытки «инструментального использования людей в политцелях»

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Европейская комиссия в очередной раз осудила Минск за разжигание миграционного кризиса. В ЕК также сообщили, что сотрудничают с Польшей по эффективному управлению на границах.

Критическую в отношении режима Лукашенко позицию Брюсселя представил официальный представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.

«Я хотел бы в очередной раз заявить, что мы категорически отвергаем попытки инструментального использования людей в политических целях. Любые попытки стран, не входящих в ЕС, поощрять или разрешать незаконную миграцию в Европейский союз – неприемлемы», - сказал Кристиан Виганд.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Брюссель сотрудничает с Варшавой в области защиты границ при соблюдении гарантий основных прав человека и доступе к процедуре предоставления убежища, пишет polskieradio.pl.

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить на границе с Беларусью стену высотой в 2,5 метра.

Польские власти сообщали, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая еще раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: Еврокомиссия нелегальные мигранты Беларусь-Польша-граница

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