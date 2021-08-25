Польша не поддастся на давление Лукашенко: премьер Моравецкий ответил на призыв ООН принять беженцев

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Польская сторона ответила на призыв ООН принять застрявших на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов.

По словам представительницы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гуайе, Варшава должна «обеспечить этим людям доступ к немедленной медицинской помощи, правовым консультациям и психологической поддержке».

Она подчеркнула, что согласно международному праву беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали нелегальный способ пересечения границы.

В настоящее время три десятка мигрантов находятся недалеко от польской деревни Уснаш-Гурны в импровизированном лагере, который с обеих сторон границы контролируется, соответственно, белорусскими и польскими военнослужащими.

На эти посылы глава правительства Польши Матеуш Моравецки, заявил, что принять этих людей будет означать поддаться давлению со стороны режима Лукашенко. Ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов на Западе считают гибридной атакой со стороны официального Минска.

Премьер-министр посоветовал беженцам, которые находятся на белорусской территории: если кто-либо хочет подать заявление на получение убежища, то должен делать это в Минске.

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить на границе с Беларусью стену высотой в 2,5 метра.

Польские власти сообщали, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая еще раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

 

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Тэги: Беларусь-Польша-граница беженцы нелегальная миграция Персона: Кристин Гуайе Матеуш Моравецки

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