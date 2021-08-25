С начала года белорусы забрали из банков 755,5 млн долларов

Белорусы продолжают забирать из банков валютные сбережения.

По данным Национального банка, валютные вклады в июле сократились еще на 152,8 млн долларов и составили 10 247,4 млн долларов (физические лица забрали 131,5 млн долларов, предприятия — 21,3 млн).

Как отмечает регулятор, население в основном забирало валюту со срочных вкладов.

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх .

Минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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