С начала года белорусы забрали из банков 755,5 млн долларов
Белорусы продолжают забирать из банков валютные сбережения.
По данным Национального банка, валютные вклады в июле сократились еще на 152,8 млн долларов и составили 10 247,4 млн долларов (физические лица забрали 131,5 млн долларов, предприятия — 21,3 млн).
Как отмечает регулятор, население в основном забирало валюту со срочных вкладов.
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
Минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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