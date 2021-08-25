Байден назвал окончательную дату вывода войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не собирается продлевать срок эвакуации иностранцев и афганцев, получивших такое право, из Кабула, который должен завершиться 31 августа.

Фото с сайта russian.rt.com

По его словам, пишет DW , каждый час, который американские войска проводят на территории Афганистана, повышает риски: «Мы знаем, «Исламское государство» пытается нанести удар по аэропорту и атаковать США и союзные силы».

«Чем раньше мы это закончим, тем лучше», — подчеркнул глава Белого дома.

Сегодня 5800 американских солдат обеспечивают безопасность не только эвакуации американцев, но и представителей других стран, которые пытаются покинуть Афганистан. В аэропорту и рядом с ним тысячи афганцев предпринимают попытки покинуть страну, в давке и на взлетной полосе погибли десятки человек. Некоторые получившие разрешение на вылет афганцы не могут попасть в аэропорт из-за чудовищной давки и блок-постов «Талибана» на пути в аэропорт, пишут СМИ.

Между тем радикальное «Талибан» запретил вывозить из страны доллары и антиквариат. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид отметил, что вывоз валюты и исторических ценностей запрещен «как по земле, так и по воздуху»: они будут конфискованы у нарушителей, которые столкнутся с правосудием.