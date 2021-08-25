Атмосферные фронты окутали полстраны

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Сегодня по юго-восточной части страны скажется влияние атмосферных фронтов, на остальных регионах сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. На юго-востоке пройдут дожди, местами прогремят грозы (в отдельных районах Гомельщины — сильные дожди).

Утром сгустится туман. Ветер северо-восточный умеренный (при грозах — порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +18..+20°C;
  • Гомель +17..+19°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +16..+18°C;
  • Минск +16..+18°C.

Из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности.

 

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Тэги: прогноз погоды

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