«Фольксваген» и «Шкода» столкнулись в Любанском районе

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Днем 24 августа в Любанском районе столкнулись две легковушки, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Фото: ГАИ

По сообщению областной ГАИ, 40-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Шкода Октавия» по автодороге Бобруйск — Глуск — Любань при выполнении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии 43-летняя пассажирка «Фольксвагена» с полученными травмами госпитализирована.
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Тэги: ДТП лобовое столкновение автомобилей Город: Любань

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