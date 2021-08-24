«Фольксваген» и «Шкода» столкнулись в Любанском районе

Днем 24 августа в Любанском районе столкнулись две легковушки, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Фото: ГАИ

По сообщению областной ГАИ, 40-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Шкода Октавия» по автодороге Бобруйск — Глуск — Любань при выполнении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии 43-летняя пассажирка «Фольксвагена» с полученными травмами госпитализирована.