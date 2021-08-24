У лидера предпринимательского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченко прошел обыск

У председателя общественного объединения предпринимателей Анатолия Шумченко вечером 24 августа состоялся обыск.

Представители Следственного комитета провели обыск «в рамках проверки причастности к уголовному делу», которое ведет СК, написал Шумченко в «Фейсбуке». Ранее он сообщил, что ему позвонили из «уголовного розыска» с извещением, что к нему едут «с письмом от Следственного комитета».

На вопрос БелаПАН, о каком деле идет речь и что было изъято, лидер «Перспективы» заявил, что пока ограничится своим постом в «ФБ». «В любом случае будет допрос. Либо меня заберут, либо вызовут. Там и уточню, что можно говорить, а что нет», — ответил Шумченко.

Он также сообщил, что 25 августа пройдет первое судебное заседание по делу о ликвидации «Перспективы». Иск в Верховный суд подало Министерство юстиции. 15 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет организации.