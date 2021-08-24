Лидеры Большой семерки начали встречу по поводу Афганистана

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На встрече лидеры G7 намерены заставить президента США Джо Байдена продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула после 31 августа. Ранее об этом заявил, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источник: weforum.org

Лидеры Большой семерки начали виртуальную встречу по ситуации в Афганистане, сообщает The Guardian во вторник, 24 августа.

Кроме того, в британском правительстве говорили, что на встрече G7 Лондон будет требовать санкций против «Талибана», чтобы оказать давление на радикальное движение, захватившее власть в Афганистане.

Ранее СМИ узнали, что глава ЦРУ тайно встретился с талибами. Речь, вероятно, шла о продлении времени для вывода американских войск и гражданских из Афганистана.
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Тэги: Большая семерка Афганистан Талибан Персона: Джо Байден Борис Джонсон Город: Кабул

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