Лидеры Большой семерки начали встречу по поводу Афганистана

На встрече лидеры G7 намерены заставить президента США Джо Байдена продлить срок эвакуации людей из аэропорта Кабула после 31 августа. Ранее об этом заявил, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Источник: weforum.org

Лидеры Большой семерки начали виртуальную встречу по ситуации в Афганистане, сообщает The Guardian во вторник, 24 августа.

Кроме того, в британском правительстве говорили, что на встрече G7 Лондон будет требовать санкций против «Талибана», чтобы оказать давление на радикальное движение, захватившее власть в Афганистане.