Пострадавшего в Египте белоруса бесплатно доставили в Минск

Сотрудники Республиканского центра организации медреагирования перевезли пострадавшего в Минск бортом «Белавиа».

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в июле в Египте с белорусским гражданином произошел несчастный случай. В одном из местных госпиталей мужчине была сделана экстренная операция. После того, как состояние пациента стабилизировалось, его перевезли в Минск.

На борту самолета пациента сопровождали специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии, которые контролировали состояние пострадавшего во время полета. После приземления мужчина бригадой скорой помощи был транспортирован в РНПЦ для дальнейшего лечения.

Все издержки по оказанию медицинской помощи и транспортировке взяла на себя страховая компания.