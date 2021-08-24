Пострадавшего в Египте белоруса бесплатно доставили в Минск
Сотрудники Республиканского центра организации медреагирования перевезли пострадавшего в Минск бортом «Белавиа».
Как
На борту самолета пациента сопровождали специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии, которые контролировали состояние пострадавшего во время полета. После приземления мужчина бригадой скорой помощи был транспортирован в РНПЦ для дальнейшего лечения.
Все издержки по оказанию медицинской помощи и транспортировке взяла на себя страховая компания.