Видеофакт. Порошенко облили зеленкой в Киеве

/ Новости Украины
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Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа на станцию метро «Крещатик» на улице Институтской, когда политик направлялся к зданию Кабинета министров.

Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны». Самого нападения в опубликованном ролике не видно, однако очевидцы засняли, как Порошенко, облитый зеленкой, подходит к полиции и садится в полицейскую машину.

Позже стало известно, что полиция задержала плеснувшего зеленкой мужчину.

 

 

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Тэги: зеленка нападение Украина Персона: Петр Порошенко Город: Киев

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