Видеофакт. Порошенко облили зеленкой в Киеве

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа на станцию метро «Крещатик» на улице Институтской, когда политик направлялся к зданию Кабинета министров.

Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны». Самого нападения в опубликованном ролике не видно, однако очевидцы засняли, как Порошенко, облитый зеленкой, подходит к полиции и садится в полицейскую машину.

Позже стало известно, что полиция задержала плеснувшего зеленкой мужчину.