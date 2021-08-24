Покатившийся грузовик повредил четыре легковушки в Минске

Днем 24 августа на местном проезде Партизанского проспекта, вблизи дома №75, 55-летний водитель грузового автомобиля «Скания», припарковавшись, покинул транспортное средство.

По сообщению столичной ГАИ, в какой-то момент грузовик покатился и совершил наезд на четыре легковушки, которые стояли у края проезжей части, затем врезалась в дорожный знак и дерево.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.