Покатившийся грузовик повредил четыре легковушки в Минске

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Днем 24 августа на местном проезде Партизанского проспекта, вблизи дома №75, 55-летний водитель грузового автомобиля «Скания», припарковавшись, покинул транспортное средство.

По сообщению столичной ГАИ, в какой-то момент грузовик покатился и совершил наезд на четыре легковушки, которые стояли у края проезжей части, затем врезалась в дорожный знак и дерево.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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Тэги: ДТП наезд на авто Город: Минск

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