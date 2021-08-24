Глава МИД Австрии о миграционном кризисе: мы не приемлем, чтобы беженцев использовали в качестве оружия

Литва может быть уверена в солидарности Австрии «перед лицом миграционного натиска на границе с Беларусью», заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг 24 августа во время посещения литовско-белорусской границы.

Источник: bmeia.gv.at

«Будучи Европейским союзом, мы никогда не приемлем, чтобы мигрантов и беженцев использовали в своих целях в качестве оружия», — сказал глава австрийской дипломатии, передает БелаПАН.

Накануне пресс-служба литовского МИД сообщила, что министр иностранных дел Австрии в ходе визита в Литву 24 августа посетит погранпереход «Мядининкай» на границе с Беларусью. Отмечалось, что Шалленберг и его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис «оценят ситуацию, связанную с потоками нелегальных мигрантов», и встретятся с сотрудниками австрийского спецподразделения Cobra, несущими службу в Литве.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в начале августа направил на литовско-белорусскую границу 13 сотрудников Cobra.