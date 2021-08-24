Соучредителю KYKY и The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей

«Александр Василевич остается в тюрьме. Сегодня ему принесли продление стражи. Саша в тюрьме уже год», — написала она в «Фейсбуке».

В начале августа Зеленкова сообщила, что Александр Василевич признан склонным к экстремизму, передает БелаПАН.

В конце июля прошлого года Василевича арестовали на 14 суток, после того как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту на пост президента Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Правозащитники признали Василевича политзаключенным. Он находится в СИЗО № 1 в Минске. Проверку в его компании продлили до 18 октября.

Василевич был одним из тех, кто 10 октября 2020 года принял участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, напоминает БелаПАН.