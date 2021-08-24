Нацбанк: реальный сектор экономики готовится к росту цен в ближайшие три месяца

В августе—октябре 2021 года руководители белорусских предприятий ожидают рост объемов производства и спроса, однако число оптимистических ожиданий постепенно снижается.

Об этом говорится в очередном выпуске мониторинга предприятий реального сектора экономики Беларуси, проводимого Национальным банком, передает БелаПАН.

Кроме того, руководители предприятий ожидают увеличение отпускных цен, сокращение числа занятых и рост потребности в кредитовании.

В ближайшие три месяца рост потребительских цен ожидают 89,8% респондентов, из них 49,4% считают, что интенсивность роста потребительских цен сохранится на текущем уровне, а 31,2% респондентов полагают, что рост цен ускорится.

Кроме того, в августе—октябре 2021 года участники опроса ожидают снижение обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару и замедление его снижения к российскому рублю.

Экономическая конъюнктура, по оценкам респондентов, в мае—июле 2021 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом улучшилась, благоприятной ее назвали 54,6% руководителей предприятий (в феврале—апреле — 45,8%), в то же время неблагоприятной она была для 43,5% респондентов (52,8%).

Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 69,9% руководителей предприятий, как плохое — 20,1% (тремя месяцами ранее — 67,5 и 24,9% соответственно).

Индекс бизнес-климата Национального банка, скорректированный на сезонность, с начала 2021 года постепенно улучшается: по сравнению с показателем за предыдущие три месяца он увеличился на 2,9 процентного пункта и составил минус 1,1%.

«Рост ИБК был обусловлен ростом объема производства (преимущественно на предприятиях промышленности), значительным замедлением снижения спроса на фоне преобладания оптимистических ожиданий изменения данных показателей в последующие три месяца», — говорится в обозрении.

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