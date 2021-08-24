Лукашенко: в белорусских школах должна быть только государственная политика

В белорусских школах должна быть только государственная политика, заявил Александр Лукашенко во время выступления на Республиканском педагогическом совете 24 августа, сообщает БелаПАН.

«Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах — от США до Китая, включая Россию. Он выразил уверенность, что «профессионалы это понимают».

«Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны — это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя. Школа воспитывает не только учеников, но и перевоспитывает многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика?» — спросил Лукашенко.

Он высказался и насчет воспитания патриотизма и стремления молодежи учиться за границей. Лукашенко подчеркнул, что патриота может воспитать только патриот и в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель.

«Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот, — сказал он. — Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются — это самое страшное — от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит».

Лукашенко отметил, что, с одной стороны, белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. С другой — есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования.

«Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты», — добавил он.