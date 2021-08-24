В Беларуси плюс 860 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

/ Общество
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По данным Минздрава на 24 августа в Беларуси насчитывается 471 495 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки инфекцию выявили у 860 человек.

Днем ранее было зафиксировано 918 новых случаев коронавирусной инфекции, 22 августа — 1302, 21-го — 1467.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 471 495 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 465 027 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

По информации Минздрава, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1,28 белорусов, более 1,57 млн человек получили первую дозу вакцины.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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