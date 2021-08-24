В Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе

/ Общество
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В 2023 году в Беларуси объединят ЦТ и выпускные экзамены в школе.

Такое решение приняли 24 августа на Республиканском педсовете, сообщают госСМИ. 

Новшество назвали «национальным экзаменом».

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что национальный экзамен уменьшит нагрузку на выпускников, исключит субъективность при оценивании и повысит качество аттестата школьников.

По словам министра, предложение по объединению ЦТ и выпускных экзаменов поддержали 70% учителей и более 60% учеников и их родителей. Одобрили идею и в правительстве.

 

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Тэги: ЦТ Персона: Игорь Карпенко

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