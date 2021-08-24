ЕАБР пообещал Беларуси денег

/ Экономика
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Евразийский банк развития (ЕАБР) утвердил в своей новой стратегии на 2022—2026 годы планы по частичному замещению выпадающих из-за западных санкций инвестиций в экономику Беларуси международных финансовых институтов.

«Рост финансирования проектов со стороны ЕАБР. Частичное замещение выпадающих инвестиций международных институтов, приостанавливающих деятельность в стране», — отмечается в опубликованной стратегии банка в части инициирования проектов в Беларуси.

Согласно документу, пишет БелаПАН, накопленный объем инвестиций ЕАБР в Беларусь составит не менее 1,5 млрд долларов. При этом доля Беларуси в инвестиционном портфеле банка не изменится и составит 25%.

Ранее в руководстве ЕАБР заявляли о готовности рассмотреть возможность замещения Европейского банка реконструкции и развития на белорусском рынке. У ЕАБР уже есть такой опыт в России, когда ЕБРР решил прекратить свою деятельность из-за санкционных режимов.

Евразийский банк развития является финансовой организацией, учрежденной в 2006 году Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Его уставный капитал составляет 7 млрд долларов. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

 

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Тэги: Беларусь-ЕАБР санкции против режима Лукашенко

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