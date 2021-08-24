У главреда БелаПАН Ирины Левшиной в камере на Окрестина нет матраца и подушки

Задержанных директора и главного редактора БелаПАН Ирину Левшину, а также бухгалтера компании Екатерину Боеву и бывшего директора Дмитрия Новожилова 23 августа в ИВС на Окрестина посетили адвокаты. Об этом БелаПАН сообщили родственники задержанных.

По их словам, все трое бодры и в нормальном состоянии. Известно, что Левшина и Боева переданные в прошлый четверг передачи получили не полностью. Им отдали только средства гигиены, а Левшиной еще полбутылки воды.

Главред БелаПАН содержится без матраца и подушки, в камере, помимо нее, находилась еще одна задержанная. У Новожилова в камере содержатся четыре человека.

В субботу, 28 августа, истекает 10 суток с момента задержания сотрудников БелаПАН. До этого срока должно быть принято решение об их освобождении или применении меры пресечения.

Согласно ст. 108 обновленного Уголовно-процессуального кодекса, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 УК, может длиться до 10 суток с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресечения. В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 20 суток с момента фактического задержания.

Все трое были задержаны 18 августа после обысков дома и в офисе компании. Также в этот день обыски прошли дома у заместителя главного редактора Александра Зайцева, журналистов Ирины Турчиной и Захара Щербакова.

Щербаков и Турчина были допрошены в УСК по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. Зайцев на допрос не доставлялся, но подписал обязательство о явке .

В постановлениях на обыск было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По всей видимости, речь идет о статьях 293 и 342 Уголовного кодекса.

Сервер, на котором размещался сайт компании, изъят. Сайт недоступен. Также изъят редакционный сервер.

Читайте также: