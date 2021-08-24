Эксперт прогнозирует нелегкие времена для белорусских госбанков

Накануне одно из ведущих и авторитетных международных рейтинговых агентств Fitch Ratings сообщило, что больше не будет предоставлять рейтинги «Беларусбанку» и «Белинвестбанку». Такая позиция связана с санкциями, введенными против белорусского режима.

По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, это решение еще больше ограничит возможности привлечения средств и сотрудничества с международными институтами.

«Как правило, на наличие у банка рейтинга и на уровень этого рейтинга обращают внимание инвесторы при покупке облигаций этого банка или при межбанковском кредитовании, — объяснил эксперт «НГ» . — Влияет это непосредственно на максимальные объемы, которые этот банк может получить, так называемые лимиты и процентную ставку».

Простыми словами, говорит Иосуб, чем ниже рейтинг, тем выше ставка и наоборот. Отзыв рейтингов говорит о том, что у этих банков могут возникнуть проблемы при размещении облигаций или при привлечении кредитов других банков».

Эксперт уточнил, что сейчас речь идет о сокращении возможности кредитования не на европейском рынке, поскольку там оно невозможно из-за самого факта введения санкций, а на российском.

«Россия при кредитовании внутри страны использует национальные рейтинги, у всех других иностранных банков они требуют международные. Нет прецедентов, чтобы какой-нибудь иностранный банк получал российский рейтинг, нет такого механизма. Поэтому или российские банки перестанут кредитовать «Беларусьбанк» и «Белинвестбанк» вообще, или только на небольшие суммы, на небольшие сроки и под высокий процент. Также будут поступать и другие кредиторы. Например, китайские», — предполагает экономист.

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