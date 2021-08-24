Утром во вторник растут все основные валюты

На открытии торгов на БВФБ во вторник, 24 августа, растут все основные иностранные валюты.

Российский рубль добавляет 0,0055 пункта — 3,389 белорусского рубля за 100 российских; евро укрепляется на 0,0039 пункта — 2,9418 белорусского рубля, а доллар растет на 0,0019 пункта — 2,5065 белорусского рубля.

Утром, до начала сессий, банки, работающие на территории Беларуси, установили новые курсы основных иностранных валют.

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх .

Минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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