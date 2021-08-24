В Литве назвали стоимость проекта по возведению забора на границе с Беларусью

Правительство Литвы на заседании 23 августа одобрило проект Министерства внутренних дел по сооружению 508-километрового забора на границе с Беларусью, сообщает пресс-служба литовского МВД.

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Выполнить проект поручено группе компаний EPSO-G, которая находится в ведении Министерства энергетики Литвы.

«Физическая преграда необходима для отражения гибридной атаки белорусского режима против Литвы и всего Европейского союза, — заявила на заседании премьер-министр Ингрида Шимоните. — Для сооружения этого объекта государственной важности выбрана компания, у которой есть опыт реализации проектов такого масштаба. Прозрачность и скорость — главные приоритеты при возведении физического барьера».

Согласно проекту, высота металлического забора должна быть не менее 3 м, он должен быть устойчивым к изменчивым погодным условиям. Предварительная стоимость проекта составляет 152 млн евро.

«Построить забор как можно быстрее — наш приоритет, — завила глава МВД Литвы Агне Билотайте. — Это не просто забор, это защитная стена для нас и всего Евросоюза. <...> Принят соответствующий закон, назначен исполнитель проекта, мы выделим столько денег, сколько будет нужно. Границу будем обустраивать вместе с армией, Союзом стрелков, бизнесом. Если понадобится, литовский народ поможет. Мы будем защищаться вместе».

В Литве будет создана комиссия по мониторингу хода реализации проекта, которую возглавит Шимоните. В комиссию войдут члены правительства, парламентского комитета по бюджету и финансам, руководство Службы охраны государственной границы, а также Госинспекции территориального планирования и строительства при Министерстве окружающей среды.

О строительстве заборов на границе с Беларусью сообщили также Польша и Латвия. Это ответный шаг стран-соседок на наплыв нелегалов со стороны Беларуси. Руководство стран Балтии неоднократно обвиняло белорусские власти в том, что это они спровоцировали кризис нелегальной миграции на границе.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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