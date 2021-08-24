Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Протяженность границы Польши и Беларуси — около 400 километров, частично она проходит по широкой реке Западный Буг. Мигранты, как правило, пытаются перейти границу в северной ее части.
О строительстве заборов на границе с Беларусью сообщили также Литва и Латвия. Это ответный шаг стран-соседок на наплыв нелегалов со стороны Беларуси. Руководство стран Балтии неоднократно обвиняло белорусские власти в том, что это они спровоцировали кризис нелегальной миграции на границе.
Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.