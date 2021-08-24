Что происходит в обменниках

Банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 08:45, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,503, а купить по 2,509 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,535);

евро 2,935 / 2,942 (2,975);

100 российских рублей 3,371 / 3,385 (3,45).

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх .

минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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