Что происходит в обменниках
Банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменных пунктах новые курсы основных иностранных валют.
По данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,503, а купить по 2,509 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,535);
евро 2,935 / 2,942 (2,975);
100 российских рублей 3,371 / 3,385 (3,45).
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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