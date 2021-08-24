ООН призвали потребовать от Беларуси выполнения взятых международных обязательств

Три балтийских государства и Польша призвали ООН принять меры в отношении белорусского режима за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза.

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Поток нелегалов является «гибридной атакой» на ЕС, он «спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко», говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, пишет dw.com .

Пришло время привлечь к данной проблеме внимание ООН, в том числе Совета безопасности, заявили Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий.

«Мы призываем Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги для содействия разрешению данной ситуации, а также потребовать от Беларуси соблюдения своих международных обязательств», — подчеркивается в документе.

Одновременно авторы заявления указали, что примут всех беженцев, пересекающих границу, но призвали рассмотреть возможность введения новых ограничительных мер ЕС для предотвращения нелегальной миграции в будущем.

«Использование беженцев и иммигрантов в качестве оружия угрожает региональной безопасности Европейского союза и представляет собой серьезное нарушение прав человека», — подчеркнули премьеры.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

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