Область атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
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Область повышенного атмосферного давления продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси (на юге страны будут хозяйничать малоподвижные атмосферные фронты).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном в южной части выпадут осадки, местами прогремят грозы. Во многих регионах Брестской и Гомельской областей ожидаются ливни.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +18..+20°C;
  • Гомель +17..+19°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +20..+22°C;
  • Минск +18..+20°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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