Область атмосферного давления накрыла страну

Область повышенного атмосферного давления продолжит оказывать влияние на погоду в Беларуси (на юге страны будут хозяйничать малоподвижные атмосферные фронты).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном в южной части выпадут осадки, местами прогремят грозы. Во многих регионах Брестской и Гомельской областей ожидаются ливни.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха:

Брест +16..+18°C;

Витебск +18..+20°C;

Гомель +17..+19°C;

Гродно +17..+19°C;

Могилев +20..+22°C;

Минск +18..+20°C.