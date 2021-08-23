О чем говорили Лукашенко и Путин

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Стороны обсудили экономическую составляющую взаимоотношений, говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности, сообщили в пресс-службе президента.

Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.

  • Стороны также обсудили предстоящие военные учения;
  • Отдельно и подробно остановились на ситуации на границах Беларуси с НАТО;
  • Говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ;
  • Договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.
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Тэги: Беларусь-Россия Город: Минск

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