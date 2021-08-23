О чем говорили Лукашенко и Путин
Стороны обсудили экономическую составляющую взаимоотношений, говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности, сообщили в пресс-службе президента.
Конкретные решения будут приняты в ближайшее время.
- Стороны также обсудили предстоящие военные учения;
- Отдельно и подробно остановились на ситуации на границах Беларуси с НАТО;
- Говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ;
- Договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.