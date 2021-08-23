Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, информирует пресс-служба правительства РФ.
Головченко и Мишустин в развитие прошедших 19 августа в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан) российско-белорусских переговоров
Отмечается, что особое внимание стороны уделили тематике углубления интеграции в Союзном государстве. Еще одной темой разговора стал график предстоящих контактов по правительственной линии.