Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, информирует пресс-служба правительства РФ.

Головченко и Мишустин в Минске. Фото: premier.gov.ru

Головченко и Мишустин в развитие прошедших 19 августа в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан) российско-белорусских переговоров обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в разных областях.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили тематике углубления интеграции в Союзном государстве. Еще одной темой разговора стал график предстоящих контактов по правительственной линии.