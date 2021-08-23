Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию

/ Политика
Просмотров: 27

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, информирует пресс-служба правительства РФ.

Головченко и Мишустин в Минске. Фото: premier.gov.ru

Головченко и Мишустин в развитие прошедших 19 августа в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан) российско-белорусских переговоров обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в разных областях.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили тематике углубления интеграции в Союзном государстве. Еще одной темой разговора стал график предстоящих контактов по правительственной линии.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Роман Головченко

Другие материалы на эту тему:

Вместо нейтралитета — дикий крен. Минск ставит на военный союз с Москвой

Вместо нейтралитета — дикий крен. Минск ставит на военный союз с Москвой

Войдет ли в Беларусь российская армия?

Войдет ли в Беларусь российская армия?

Налоговый маневр. Минск требовал живых денег, Москва согласилась дать в долг

Налоговый маневр. Минск требовал живых денег, Москва согласилась дать в долг

Москва может поставить Минску С-400 и еще больше загнать союзника в долги

Москва может поставить Минску С-400 и еще больше загнать союзника в долги