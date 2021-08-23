Главы МИД и МВД Австрии посетят литовско-белорусскую границу в Мядининкае

/ Беларусь-ЕС
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе визита в Литву 24 августа посетит погранпереход «Мядининкай» на границе с Беларусью, сообщила пресс-служба литовского МИД.

Шалленберг и глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис «оценят ситуацию, связанную с потоками нелегальных мигрантов», и встретятся с сотрудниками австрийского спецподразделения COBRA, несущими службу в Литве.

В Мядининкае пройдет совместная пресс-конференция министров иностранных дел двух стран. Ожидается также участие руководителей МВД Литвы и Австрии. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в начале августа направил на литовско-белорусскую границу 13 сотрудников COBRA.
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Тэги: граница Литва Австрия министры визит

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