СМИ: папа Франциск может отречься от престола

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Папа римский Франциск задумывается о том, чтобы покинуть престол. Это связано с состоянием его здоровья.

Как пишет Libero, в Ватикане в последнее время не редки разговоры о скорой конклаве.

В декабре понтифику исполнится 85 лет. Столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот решил уйти в отставку.

Напомним, 5 июля сообщалось, что папа Франциск перенес перенес операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: Ватикан католики костел Персона: папа Франциск

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