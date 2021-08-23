Расследование инцидента с самолетом Ryanair: в Минск прибыла группа ICAO

В столицу прибыла группа Международной организации гражданской авиации (ICAO) по расследованию факта посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту Минск.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, 23 августа состоялось рабочее совещание с представителями группы ICAO. В нем приняли участие глава Минтранса Алексей Авраменко, директор департамента по авиации Артем Сикорский, члены межведомственной комиссии Беларуси и руководители авиационных организаций.

Авраменко пообещал «обеспечить доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента». «Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в Евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний. Глубоко уверен, что только ради этого политика должна быть поставлена на второй план», — цитирует чиновника пресс-служба министерства.

Сикорский также отметил значимость проведения международного транспарентного расследования с целью установления объективных фактов, связанных с событиями 23 мая 2021 года. «Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам», — сказал он.

Руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер в свою очередь заверил, что работа экспертов будет проходить «в обстановке открытости и объективности». «Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы», — отметил он.

В план работы группы ICAO в том числе входят выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. По итогам визита комиссия внесет изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года, отмечает Минтранс. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

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