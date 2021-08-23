Биржа: все основные валюты упали на торгах в понедельник
Первые на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
Вот на каких позициях они завершили свои сессии:
- доллар — 2,5046 белорусского рубля (-0,0122 белорусского рубля);
- российский рубль — 3,3835 белорусского рубля за 100 российских (-0,0014 пункта);
- евро — 2,9379 белорусского рубля (-0,002 пункта).
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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