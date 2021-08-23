Белорусские и российские тыловики готовятся к учениями «Запад-2021»

Специальные учения сил и средств тылового и технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России проходят 23—27 августа на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Барановичский район Брестской области), в учебном центре «Лесище», на аэродромном участке трассы Минск — Могилев в Минской области, а также в пунктах постоянной дислокации ряда воинских частей, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Учения проводятся для проверки готовности и способности органов управления, а также сил и средств технического и тылового обеспечения двух стран к совместным действиям. Кроме того, их целью является подготовка к совместным стратегическим учениям «Запад-2021».

Белорусским и российским военным предстоит отработать вопросы «технического прикрытия объектов на военно-автомобильных дорогах и железнодорожных направлениях, организации дорожно-комендантской службы на маршрутах движения, инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения посадки летательных аппаратов на аэродромный участок дороги и их повторного вылета, оборудования участков загрузки боеприпасов на автотранспорт с использованием средств механизации погрузочных работ, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания и функционирования полевого магистрального трубопровода, участков массовой заправки техники, а также выпечки и выдачи хлеба и другие».

В ходе учений будут исследованы особенности организации материально-технического обеспечения в условиях подготовки и ведения военных действий военнослужащими двух стран.

Отмечается, что в практических действиях к учениям привлекут более 1,3 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.