На 24 августа объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности

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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

Как сообщается, во многих районах Брестской и Гомельской областей пройдут ливни.

В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует населению при сильном дожде:

  • воздержитесь от поездок по городу, по возможности останьтесь дома или на работе;
  • не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
  • заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;
  • не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;
  • не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

 

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Тэги: прогноз погоды ливни

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