На 24 августа объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности
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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщается, во многих районах Брестской и Гомельской областей пройдут ливни.
В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС рекомендует населению при сильном дожде:
- воздержитесь от поездок по городу, по возможности останьтесь дома или на работе;
- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
- заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;
- не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;
- не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.