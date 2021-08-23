На 24 августа объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

Как сообщается, во многих районах Брестской и Гомельской областей пройдут ливни.

В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует населению при сильном дожде:

воздержитесь от поездок по городу, по возможности останьтесь дома или на работе;

не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;

не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.