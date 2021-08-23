Россельхознадзор разрешил семи белорусским субъектам поставки помидоров и перцев в РФ

Россельхознадзор разрешил (под гарантии Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси) некоторым белорусским производителям поставки с 24 августа томатов и перцев.

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Работать на российском рынке смогут семь субъектов: ФХ «Стаховичи», Денищик В.Г., Рудяк С.С., Кирилко В.К., Кирилко Д.С., Козляк Г.В., Козляк А.А.

Как отмечается, ограничения были введены из-за выявления вируса мозаики пепино некоторым белорусским производителям.