Утром новой недели на бирже падают все основные валюты
Утром 23 августа на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль растет ко всем основным иностранным валютам.
Доллар теряет сразу 0,0134 пункта — 2,5034 белорусского рубля, евро 0,0051 пункта — 2,9348, российский рубль 0,005 пункта — 3,3799 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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