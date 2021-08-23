Утром новой недели на бирже падают все основные валюты

Утром 23 августа на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль растет ко всем основным иностранным валютам.

Доллар теряет сразу 0,0134 пункта — 2,5034 белорусского рубля, евро 0,0051 пункта — 2,9348, российский рубль 0,005 пункта — 3,3799 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх .

минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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