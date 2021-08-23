Политзаключенный Владислав Устин сбежал с «химии» за границу

Владислав Устин, 22-летний минчанин, осужденный на три года ограничения свободы за насилие в отношении милиционера, уехал из Беларуси, сообщает телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по событиям 14 июля 2020 года в Минске, когда люди вышли на стихийную акцию протеста. В тот день Устина задержали и избили в автозаке. Утром следующего дня освободили без протокола, однако 16 июля задержали снова и судили за то, что толкнул сотрудника ОМОНа.

21 марта 2021 года Владислава направили отбывать наказание в исправительное учреждение открытого типа № 7 в Пружанском районе Брестской области.

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