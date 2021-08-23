Головченко: белорусы и россияне скоро узнают, до чего мы договорились

На заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Кыргызстан) 19—20 августа была принята позиция официального Минска о необходимости ускорения процесса создания Евразийской перестраховочной организации, заявил премьер-министр Роман Головченко.

«В актив белорусской стороны я бы занес то, что была принята наша позиция по необходимости ускорения процесса создания Евразийской перестраховочной организации. Почему для нас это выгодно и необходимо: в силу санкционного давления, которое распространяется и на услуги по перестрахованию для белорусских страховщиков, для нас создание такой компании могло бы полностью для нас снивелировать этот вопрос», — сказал Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, есть договоренность, что стороны будут «идти более быстро по этому пути».

«В первом квартале следующего года ЕЭК уже представит согласованный международный договор по созданию Евразийской перестраховочной организации», — сообщил премьер-министр.

Кроме того, заявил он, достигнута договоренность о синхронизации вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС.

«Сейчас в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит ресурсов определенных, которые важны для наших стран. Это и зерновые, и древесина, и металлы, и бумага. Чтобы не допустить этих перетоков, когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин, мы договорились о синхронизации. Но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета. То есть речь не идет о единых вывозных пошлинах, но мы договорились координировать действия для того, чтобы соблюдать интересы каждой из сторон», — отметил Головченко.

По его информации, в Кыргызстане на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным обсуждено «завершение работы над пакетом документов по углублению экономической интеграции, по союзным программам».

«Мы уже очень близки к завершению этой работы. Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться на протяжении последних полутора лет. Дошлифовывали детали, потому это все-таки важные документы программно-стратегического характера, по которым мы будем выстраивать отношения как минимум в ближайшие несколько лет — до 2024-2025-го, а по некоторым программам и до 2027 года», — заявил глава Совмина.

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