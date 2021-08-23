Где ГАИ расставила ловушки
Кроме стационарных датчиков контроля скорости сегодня на дорогах страны будут «нести службу» и мобильные радары.
В частности на Гродненщине они будут находиться в следующих местах:
- Гродно, улица Суворова;
- Гродно, улица Советских пограничников;
- дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе).
Столичные автоинспекторы свои радары расставят в полдень:
c 12:00 до 24:00
- ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);
- пр. Независимости / ул. Фогеля;
- пр. Партизанский, 75;
- МКАД (41-й км);
- ул. Орловская, 80;
- ул. Чкалова, 1;
- ул. Ваупшасова, 4/15.
с 19:30 до 03:00
- пр. Независимости, 131/2;
- пр. Пушкина, 70а;
- пр. Дзержинского, 3б;
- пр. Независимости, 45;
- ул. Кальварийская, 25.
Кроме этого экипажи ДПС возьмут под усиленный контроль участок трассы М-1 Брест — Минск — граница РФ в Витебской области.
Как сообщили в ГАИ, особое внимание будет уделено недопущению грубых нарушений ПДД: пьяному и бесправному вождению; правил обгона; перевозки пассажиров (в первую очередь детей); не пропуск пешеходам.