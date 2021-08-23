Где ГАИ расставила ловушки

/ Общество
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Кроме стационарных датчиков контроля скорости сегодня на дорогах страны будут «нести службу» и мобильные радары.

В частности на Гродненщине они будут находиться в следующих местах:

  • Гродно, улица Суворова;
  • Гродно, улица Советских пограничников;
  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
  • трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе).

Столичные автоинспекторы свои радары расставят в полдень:

c 12:00 до 24:00

  • ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);
  • пр. Независимости / ул. Фогеля;
  • пр. Партизанский, 75;
  • МКАД (41-й км);
  • ул. Орловская, 80;
  • ул. Чкалова, 1;
  • ул. Ваупшасова, 4/15.

с 19:30 до 03:00

  • пр. Независимости, 131/2;
  • пр. Пушкина, 70а;
  • пр. Дзержинского, 3б;
  • пр. Независимости, 45;
  • ул. Кальварийская, 25.

Кроме этого экипажи ДПС возьмут под усиленный контроль участок трассы М-1 Брест — Минск — граница РФ в Витебской области.

Как сообщили в ГАИ, особое внимание будет уделено недопущению грубых нарушений ПДД: пьяному и бесправному вождению; правил обгона; перевозки пассажиров (в первую очередь детей); не пропуск пешеходам.

 

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Тэги: ГАИ

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