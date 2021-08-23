Где ГАИ расставила ловушки

Кроме стационарных датчиков контроля скорости сегодня на дорогах страны будут «нести службу» и мобильные радары.

В частности на Гродненщине они будут находиться в следующих местах:

Гродно, улица Суворова;

Гродно, улица Советских пограничников;

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Сморгонском районе).

Столичные автоинспекторы свои радары расставят в полдень:

c 12:00 до 24:00

ул. Денисовская (в районе пересечения с пер. Соколянским);

пр. Независимости / ул. Фогеля;

пр. Партизанский, 75;

МКАД (41-й км);

ул. Орловская, 80;

ул. Чкалова, 1;

ул. Ваупшасова, 4/15.

с 19:30 до 03:00

пр. Независимости, 131/2;

пр. Пушкина, 70а;

пр. Дзержинского, 3б;

пр. Независимости, 45;

ул. Кальварийская, 25.

Кроме этого экипажи ДПС возьмут под усиленный контроль участок трассы М-1 Брест — Минск — граница РФ в Витебской области.

Как сообщили в ГАИ, особое внимание будет уделено недопущению грубых нарушений ПДД: пьяному и бесправному вождению; правил обгона; перевозки пассажиров (в первую очередь детей); не пропуск пешеходам.